Ministro Rodríguez insta a padres y docentes a una batalla contra el uso de RR. SS.

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, exhortó este viernes a padres, madres, docentes y a la sociedad toda a tomar medidas sobre el problema que representan las redes sociales y el uso de pantallas en general.

Durante el cierre del plan de formación docente que se activó el pasado lunes en el contexto del inicio del año escolar 2025-2026, argumentó que «las redes sociales y las pantallas, son un problema creciente que afecta a nuestros hijos. Muchos opinan que parte de la solución es que se prohíba el uso de teléfonos en las escuelas».

Asimismo, invitó a reflexionar el hecho de que «el niño y la niña pasa solo cinco horas en la escuela, el resto del tiempo lo pasa en su casa, con su familia. Ellos no usan el teléfono en clases, lo usan es cuando está fuera de la escuela”, quedando 19 horas del día en exposición.

Rodríguez agregó que una eventual decisión de prohibir el uso de teléfonos en las escuelas y liceos es una decisión que se debe tomar con la participación de todos y no solo entre los docentes y el Ministerio de Educación, porque debe ser “un compromiso colectivo”.

Fuente: Min. Educación