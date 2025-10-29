Palacio Campo Elías de La Victoria tendrá nueva imagen

Trabajos de rehabilitación restituyen el valor histórico de lugares icónicos de La Victoria

CUIDAD MCY.-En el marco de La Segunda Transformación «Ciudades Humanas para el Buen Vivir» del Plan de la Patria, impulsada por el Presidente, Nicolás Maduro, la alcaldía del Municipio José Félix Ribas realiza labores de rehabilitación al Palacio Campo Elías.

El ingeniero, Gerson Quiroz, director de Obras Públicas de la Alcaldía, informó acerca de los avances de esta labor «estamos haciendo lo que es el recubrimiento en pintura como reparaciones menores de todo lo que es las fachadas laterales y frontal, la principal del Palacio Campo Elías. También estamos haciendo algunas reparaciones menores en lo que es el tema del drenaje y nos encontramos ya alrededor del 85% de la ejecución de la obra».

Asimismo, destacó que ya se han recuperado diversos sitios como de la antigua Plaza de Toros, Nuevo Circo de la Victoria, próxima a ser reinaugurada, la Casa de la Cultura y el majestuoso, Teatro Ribas. Además, hizo mención que se están contemplando proyectos para la Casa Amarilla, así como otros espacios culturales.

Finalmente, acotó que estas acciones son llevabas a cabo cumpliendo con las políticas de La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, ordenada por el Ejecutivo Nacional, con el apoyo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación del Estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde, Juan Carlos Sánchez, que consisten en la reconstrucción de lugares culturales íconos del municipio.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CIUDAD MCY