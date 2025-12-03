España: Venezuela no está «dentro de la órbita de la OTAN»

CIUDAD MCY.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reiteró la postura firme de su país ante la situación en Venezuela, haciendo un llamado a la resolución pacífica, democrática y «genuinamente» venezolana del conflicto que ha iniciado Estados Unidos.

​A su llegada a la reunión de titulares de exteriores de la OTAN en Bruselas, Albares enfatizó que España no va a «atizar ningún fuego» en relación con la situación del país latinoamericano, destacando que su posición es constante; una solución que sea, ante todo, dialogada y negociada entre venezolanos.

El jefe de la diplomacia española subrayó que España siempre estará del lado de las soluciones «dialogadas, pacíficas y democráticas».

«Lo que nosotros queremos para el pueblo venezolano, exactamente igual que lo que queremos para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica, es lo mismo que queremos para el pueblo español: paz, democracia y justicia social», dijo.

​Al ser consultado sobre un posible apoyo de otros Estados miembros de la OTAN a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, Albares fue categórico al señalar que el país suramericano «no está dentro de la órbita de la OTAN ni de las acciones de la OTAN», ni sería un tema a tratar en la reunión.

​El ministro insistió en la necesidad de encontrar una solución democrática a la situación, respetuosa con el Derecho Internacional y que sea pacífica.

«Insisto, yo creo que a lo que tenemos que aspirar todos para el pueblo venezolano es a encontrar una solución democrática a su situación, dialogada y negociada entre venezolanos. Lo hablo tanto con el Gobierno de Venezuela como con la oposición. Lo hago públicamente, lo hago desde el primer día en que fui nombrado ministro de Asuntos Exteriores de España, que sea respetuosa con el Derecho Internacional y que sea pacífica», expuso.

