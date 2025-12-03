Petro invita a Trump a Colombia para mostrarle cómo combatir las drogas sin misiles

CIUDAD MCY.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó este martes a su homólogo Donald Trump a que venga al país para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína, luego de que éste advirtiera que cualquiera que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos «está sujeto a ataques».

«Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU», manifestó Petro en su cuenta de X.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y muerto 82 tripulantes, agregó que, «sin misiles», su Gobierno, que comenzó en agosto de 2022, ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

«Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar», añadió Petro, quien se identifica con ese felino americano.

Lea también: Liberan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tras indulto de Trump

EFE | FOTO : CORTESÍA