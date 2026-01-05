Maduro Guerra: «No secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre

CIUDAD MCY.- Durante la instalación de la nueva Asamblea Nacional (2026-2031), el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos el 3 de enero, aseveró que 2026 comenzó con el reto de defender la soberanía nacional y de liberar a «nuestros líderes secuestrados». «Luchemos por la liberación del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores», sentenció.

«Puede que hayan secuestrado a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regreses», expresó el parlamentario, quien propuso ratificar a Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional; a Pedro Infante como primer vicepresidente y a la diputada Grecia Colmenares como segunda vicepresidenta.

Agregó: «Le envío un abrazo al pueblo de Venezuela y les digo que estamos comprometidos e inclaudicables en la defensa de la dignidad de nuestro país. También quiero enviar un saludo a los millones de hombres y mujeres que en el mundo se han movilizado por Venezuela, por el Presidente Nicolás Maduro y por Cilia Flores».

El diputado aseveró que tanto el presidente Nicolás Maduro como Cilia Flores son dos personas íntegras que no se vendieron ni se venderán. «Por eso tengo la plena fe de que, tarde o temprano, estarán con nosotros», dijo, al tiempo que respaldó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.

EL FOCO | FOTO : CORTESÍA