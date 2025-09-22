Estado venezolano celebra creciente reconocimiento mundial a Palestina

Ciudad MCY. –La República Bolivariana de Venezuela celebra el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de un número creciente de países, y respalda los esfuerzos de la Conferencia Internacional para la implementación de la solución de dos Estados, la cual implementaría el reconocimiento internacional de las fronteras de 1967, y ratificaría a Jerusalén Oriental como capital palestina. Así lo comunicó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil.

No obstante, previo a la 80° sesión de alto nivel de las Naciones Unidas que inicia esta semana en Nueva York, el Departamento de Estado de los Estados Unidos negó la visa e impidió la participación del presidente Mahmud Abás; a pesar de las demostraciones de solidaridad mundial, y de su delegación en la Asamblea General, lo cual el comunicado señaló como una «medida que constituye un acto de agresión contra el multilateralismo y una violación de los principios del Derecho Internacional».

«A ochenta años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, es impostergable detener la ocupación ilegal y el genocidio continuado por parte del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino», extendió el documento; asimismo, reiteró el absoluto repudio de la Patria venezolana al genocidio aplicado por el régimen sionista de Benjamín Netanyahu, el cual desde octubre de 2023 se ha cobrado la vida de 65 mil víctimas, en su mayoría niñas, niños, mujeres y ancianos.2

Finalmente, el comunicado elevó el rol del pueblo venezolano como heredero de la gesta bolivariana, además de reiterar su solidaridad con Palestina «y llama a la comunidad internacional a romper el silencio y a actuar con firmeza en defensa de la justicia, la soberanía y la paz», concluyó.

VTV | FOTO CORTESÍA