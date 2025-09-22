Gobierno venezolano expone ante la AEC el riesgo del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe

Ciudad MCY .- El viceministro para el Caribe del Ministerio para Relaciones Exteriores, Raúl LiCausi, participó este lunes en una reunión con delegaciones de la Asociación de Estados del Caribe, para elevar los reclamos de la Venezuela ante la continua presencia naval de Estados Unidos en el mar Caribe, además de evidenciar el riesgo que dicho despliegue representa para la región marítima así como América Latina.

«Todos los miembros de este mar Caribe se ven hoy amenazados, hay una tensión creciente, hay una disminución que va a traer un impacto en el turismo y esto es solamente la consecuencia directa a la amenaza que hay hoy en día, imagínense las consecuencias que podría haber en el Caribe, en nuestra zona de paz, en América Latina si llegase a ocurrir algo», extendió el diplomático.

Nuevamente, reiteró que esta movilización de maquinaria bélica por parte de Washington representa una violación a los principios del derecho internacional de la Organización de las Naciones Unidas, «además de contradecir el espíritu de nuestra región como zona de paz», hizo alusión sobre el incumplimiento del Tratado de Tlatelolco de 1967, en el cual incurre Washington al posicionar un submarino nuclear en el Caribe.

«Queremos alzar nuestra voz para condenar firmemente esto, […] Venezuela está preparada para enfrentar esta amenaza, tanto psicológica como en el terreno; pero nuestro pueblo y gobierno prefieren y optan por la diplomacia de paz», manifestó LiCausi, al reiterar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para instarle a reanudar los canales diplomáticos bilaterales.

VTV | FOTO CORTESÍA