Estos son los escenarios entre USA, Italia y México

Italia y México decidirán su destino y el de Estados Unidos en el Grupo B del CMB

Tras la derrota de Estados Unidos ante Italia en su último partido de la Ronda de Grupos del Clásico Mundial el martes por la noche en Houston, el destino del Grupo B queda en manos del último enfrentamiento en Daikin Park entre México y la escuadra ‘azzurra’.

«Está fuera de nuestro control», dijo Aaron Judge, que justamente se ponchó para el tercer out representando él la carrera del empate para el combinado de las barras y las estrellas. «Ahora sólo necesitamos un poco de suerte, y veremos qué pasa».

Si Italia derrota a México, los dirigidos por Francisco Cervelli harán historia al culminar la primera fase de manera invicta (4-0) y avanzarán a cuartos de final junto a Estados Unidos. México quedaría fuera con marca de 2-2.

Pero en caso de que México sea el vencedor, entonces habrá un empate entre los EE.UU., México e Italia; todos con récord de 3-1, lo que podría darle la clasificación de México, pero a través del menor cociente resultante de las carreras permitidas entre los outs realizados a la defensiva (al que llamaremos ORD) entre los involucrados. Esto debido a que los tres equipos se habrían ganado entre sí.

VAMOS A LA MATEMÁTICA SI GANA MÉXICO

No obstante, si el conjunto azteca gana por cinco carreras o más en un partido de nueve entradas, pasará de ronda junto a Estados Unidos. En caso de que la victoria mexicana sea por cuatro rayitas o menos, dará el pase a México e Italia por igual y eliminará a los dirigidos por Mark DeRosa en un desenlace totalmente inesperado.

De momento, Estados Unidos tiene el diferencial más bajo entre los tres al haber enfrentado ya a los otros dos (0.204), mientras que México tiene 0.208 e Italia ostenta 0.2222.

Si persiste el empate, la fórmula se orientará ligeramente hacia las carreras limpias permitidas, y en ese caso USA domina (CL / ORD = 0.148), seguido por México (0.208) e Italia (0.222).

Un tercer criterio de desempate sería el promedio de bateo entre los involucrados y finalmente una moneda al aire.

