Presentada oficialmente la Liga Profesional de Voleibol Femenino

CIUDAD MCY.- Autoridades deportivas del país presentaron este martes la Temporada 2026 de la Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV), la cual se desarrollará del 13 al 31 de marzo, con la participación de seis equipos que darán su máximo esfuerzo en esta justa deportiva.

El evento desarrollado en el Hard Rock Café de Los Palos Grandes en Altamira, estado Miranda, fue liderado por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo en compañía del presidente de la LPV, José Vásquez; y el máximo dirigente del campeonato, Tirso Bastardo.

«Este torneo contará con el respaldo absoluto del Gobierno Nacional y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para garantizar el éxito de este certamen que enaltece a la mujer deportista venezolana. Seguiremos trabajando en conjunto para que el voleibol retome su sitial de honor en el corazón de todos los venezolanos», resaltó Cardillo en su cuenta de la red social Instagram.

La temporada 2026 de la LVP femenina contará con una mezcla equilibrada de franquicias consolidadas y proyectos que apuestan por la renovación. Estos son los seis conjuntos que dejarán el alma en cada remate: Aragua Voleibol Club, Caracas Voley, Centellas Voleibol Club, Guácharos de Monagas, Universitarias de Miranda y Nacionales de Venezuela.

«¡El deporte es salud, es vida y es unión! Que esta temporada sea el reflejo del esfuerzo y la dedicación de nuestras atletas», acotó.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA