Estudiantes de odontología de la Unerg fortalecerán espacios de salud bucal en Aragua

CIUDAD MCY.- Un total de 50 estudiantes de odontología de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), conforman la I cohorte de pasantes 2026, que ingresarán en los diferentes centros odontólogicos del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) del estado Aragua.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, fue la encargada de dar la bienvenida a los estudiantes en esta nueva etapa de iniciar sus prácticas asistenciales en la entidad aragüeña.

Del mismo modo, Abelardo García, director regional de Odontología y Salud Bucal, informó que los estudiantes realizarán sus prácticas clínicas durante seis meses, para posteriormente obtener su título de odontólogos, en aras de fortalecer la atención especializada y salud bucal a la colectividad aragüeña.

En la actividad, también estuvo presente el director general de Salud, Lcdo. Román Cabello; la Presidenta de Asodiam, Lcda. Ana Sandoval; la directora regional de Administración, Yazmil Méndez y demás autoridades regionales.

La formación académica de nuevo personal médico y especializado, es parte de las políticas de salud emanadas por el Presidente constitucional Nicolás Maduro, bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, impulsadas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, en aras de garantizar bienestar físico y gratuito a todas y todos por igual, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 83 y 84.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD