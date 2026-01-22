Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Estudiantes de odontología de la Unerg fortalecerán espacios de salud bucal en Aragua

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 22, 2026

CIUDAD MCY.- Un total de 50 estudiantes de odontología de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), conforman la I cohorte de pasantes 2026, que ingresarán en los diferentes centros odontólogicos del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) del estado Aragua.

La Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, fue la encargada de dar la bienvenida a los estudiantes en esta nueva etapa de iniciar sus prácticas asistenciales en la entidad aragüeña.

Del mismo modo, Abelardo García, director regional de Odontología y Salud Bucal, informó que los estudiantes realizarán sus prácticas clínicas durante seis meses, para posteriormente obtener su título de odontólogos, en aras de fortalecer la atención especializada y salud bucal a la colectividad aragüeña.

En la actividad, también estuvo presente el director general de Salud, Lcdo. Román Cabello; la Presidenta de Asodiam, Lcda. Ana Sandoval; la directora regional de Administración, Yazmil Méndez y demás autoridades regionales.

La formación académica de nuevo personal médico y especializado, es parte de las políticas de salud emanadas por el Presidente constitucional Nicolás Maduro, bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, impulsadas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, en aras de garantizar bienestar físico y gratuito a todas y todos por igual, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 83 y 84.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA  

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Venta de productos pesqueros favoreció a habitantes de Los Olivos Viejos

22 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Comunidad 23 de Enero celebró 68 años de su fundación

22 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Oración universitaria reafirmó compromiso con la paz y la esperanza

22 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Culmina con éxito primera etapa de operativo masivo de cedulación en Ocumare

22 de enero de 2026 Beatriz Guilarte