SPNS desplegó jornada de salud para trabajadores de Inparques

CIUDAD MCY.- Con el próposito de brindar atención integral al personal del Insttuto Nacional de Parques (Inparques), se desarrolló Jornada de Atención en Salud en Las Cocuizas, ubicada en el Área de Salud Comunitaria Integral (ASIC) La Cooperativa, en el municipio Girardot del estado Aragua.

En total se brindaron mil 354 beneficios integrales a trabajadores y familiares de Inparques, con servicios en medicina general, pediatría, traumatología, ginecología y obstetricia, planificación familiar, oftalmología y odontología, gracias al equipo médico especializado y de enfermería del Sistema Público Nacional de Salud de la entidad aragüeña.

En el abordaje, los asistentes también se favorecieron con entrega de medicamentos esenciales y gratuitos, sesiones educativas, métodos anticonceptivos, desparasitación, pesquisa de peso y talla, glicemia y tensión arterial, en aras de mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora dedicados a la conservación y resguardo de áreas protegidas en la entidad aragüeña.

Durante la jornada, también se desplegó un punto de vacunación, entrega de kit multivitamínico, atenciones en odontología y ginecología, además fueron distribuidos más de 8 mil unidosis, entre los asistentes.

Dichas iniciativas se realizan reafirmando el compromiso del presidente constitucional, Nicolás Maduro, bajo los lineamientos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, impulsadas por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez; y la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de fortalecer la atención médica inmediata a loa servidores públicos del sector ambiental.

PRENSA : CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA