Estudiantes de Revenga participaron en Proyección de Semilleros Científicos

CIUDAD MCY.-En las instalaciones de la Unidad Educativa Alfredo Almeida del municipio José Rafael Revenga, se llevó a cabo con éxito una jornada científica que reunió a 37 instituciones educativas.

El encuentro contó con una participación integral que abarcó las etapas de educación inicial, primaria y media general, incluyendo a las instituciones de educación especial, consolidando un espacio inclusivo para el saber.

Esta iniciativa se ejecutó con el firme propósito de dar proyección a los Semilleros Científicos que se impulsan en los planteles locales, centrando el debate y la investigación en el uso de la ciencia y la tecnología para la vida y la mitigación del cambio climático.

Durante la actividad, un total de 307 estudiantes demostraron su ingenio a través de la presentación de 96 proyectos originales, los cuales ofrecieron propuestas concretas para el desarrollo científico regional bajo el seguimiento de un cuerpo docente comprometido con la excelencia académica.

El evento contó con el respaldo institucional de Marco Silva, director del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, quien estuvo acompañado por su equipo municipal, concejales de la localidad, representantes de la Comuna Paula Correa e integrantes del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente.

Esta presencia multidisciplinaria subrayó la importancia de la articulación comunal en el fortalecimiento de la formación estudiantil.

Para los docentes participantes, este tipo de talleres representa una plataforma fundamental de integración municipal.

Según destacaron, estas jornadas permiten a los alumnos demostrar el talento y la creatividad cultivados durante el periodo escolar, fomentando un intercambio de ideas que no solo enriquece su formación personal, sino que aporta soluciones innovadoras ante los retos científicos y climáticos de la actualidad.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA