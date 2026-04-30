Más de 30 instituciones atendieron al pueblo de Lamas en jornada de Procuraduría Social

El alcalde Tony García destacó que el despliegue brindó asesoría legal, salud y servicios gratuitos a las personas de Santa Cruz de Aragua

CIUDAD MCY.- Bajo las instrucciones y orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, se realizó una jornada de Procuraduría Social, Justicia en el Corazón del Pueblo en el municipio José Ángel Lamas, en donde más de 30 instituciones estuvieron presentes para ofrecer atención gratuita y de buena calidad a todos los residentes.

Entre los servicios que se ofrecieron durante este despliegue se encontraron asesorías legales, salud, vacunación, peluquería, entre otros.

El alcalde de la localidad, Tony García, estuvo presente e informó sobre el objetivo que tuvo esta jornada, destacando que la misma tuvo como objetivo brindar la mayor felicidad a los residentes siendo un contacto directo de las instituciones con el corazón del pueblo en Santa Cruz.

“El día de hoy nos acompañan instituciones de salud, medicina general, medicina interna, vacunación, registro civil, catastro, e INTT, además de otras instituciones que se despliegan, acompañan y le dan la mano al pueblo de Santa Cruz de Aragua” expresó el alcalde García durante la jornada.

Asimismo, la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria estuvo presente durante esta jornada junto con la delegada María Eugenia Morales, quien felicitó al procurador del estado Aragua y a todo su equipo por este despliegue donde se atendieron aproximadamente a mil personas, y destacando la buena atención que recibieron.

“Todos han tenido una gran atención, de verdad que estamos muy contentos que estén aquí con nosotros y esperamos que se repita” expresó Morales.

La delegada también habló acerca de la importancia que tiene este despliegue para que las personas no estén mal informadas y que estás puedan recibir la asesoría adecuada para que puedan estar mejor instruidas sobre asuntos legales.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

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