Más de nueve mil actividades ejecutó Catastro Girardot durante primer trimestre del 2026

CIUDAD MCY.- Un total de nueve mil 905 actividades catastrales que incluyeron trámites, inspecciones y entregas de documentos bajo un modelo centrado en la transparencia, la eficiencia tecnológica y la cobertura territorial en las ocho parroquias del municipio realizó la Dirección de Catastro de la Alcaldía de Girardot durante el primer trimestre de 2026.

En este sentido, la encargada de esta dirección, Jeannette Morales, indicó que en materia de atención al ciudadano se recibieron tres mil 342 solicitudes, de las cuales dos mil 435 recibieron respuesta de manera presencial en taquilla y 907 a través de la plataforma digital.

Asimismo, resaltó que la capacidad operativa permitió el procesamiento de dos mil 248 fichas técnicas, la realización de mil 175 inspecciones en terreno con peritos especializados y la entrega de mil 356 documentos finales a los propietarios.

Entre los trámites de mayor demanda destacaron las actualizaciones catastrales con mil 184 gestiones, los cambios de propietario con 579 y las inscripciones nuevas con 161. Por otra parte, se brindaron mil 632 asesorías legales gratuitas a los ciudadanos.

Además, la directora expresó que el despliegue territorial abarcó las ocho parroquias de Girardot, siendo Madre María de San José la que registró la mayor actividad con 591 gestiones, seguida por Andrés Eloy Blanco con 424 y José Casanova Godoy con 370; estas zonas concentraron el 56 por ciento del volumen total de actividades del trimestre.

Este balance refleja el trabajo constante de la Dirección de Catastro para ofrecer servicios ágiles y transparentes, lo cual consolida el ordenamiento territorial en cada rincón de Maracay y Choroní.

FUENTE: ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTO: CORTESÍA