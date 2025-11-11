Ciudad MCY

Reinaugurada la Fundación Casa de la Mujer “Guerreras de Dios” en San Mateo

PorBeatriz Guilarte

Nov 11, 2025

CIUDAD MCY.- En un ambiente de alegría y esperanza, se llevó a cabo la reinauguración de la Fundación Casa de la Mujer “Guerreras de Dios”, un espacio dedicado al acompañamiento, atención y empoderamiento de las mujeres del municipio Bolívar.

Este importante logro fue posible gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, de la gobernadora Joana Sánchez y de la alcaldesa Marisol Rodríguez, quienes, con su compromiso y trabajo conjunto, hicieron realidad la recuperación total de esta emblemática casa.

Durante el acto, la alcaldesa Marisol Rodríguez destacó que la reapertura de la Fundación representa “un paso más en la construcción de un municipio más justo, inclusivo y humano, donde nuestras mujeres sean protagonistas del desarrollo y la transformación social”.

La Fundación Casa de la Mujer “Guerreras de Dios”, bajo la presidencia de Leybis Rodríguez, renace hoy como un espacio de esperanza, fe y apoyo, donde se impulsarán programas de formación, orientación y atención integral, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el bienestar del pueblo sanmateano.

Con esta reinauguración, el Gobierno Bolivariano y las autoridades locales continúan avanzando en la consolidación de políticas sociales que promueven la inclusión, la equidad de género y el fortalecimiento del poder popular.

PRENSA BOLIVAR  |  FOTOS: CORTESÍA

Por Beatriz Guilarte

