Eugenio despachó dos en paliza de Marineros

CIUDAD MCY.- Los Marineros de Seattle demostraron una vez más el poder ofensivo que poseen en esta etapa de las Grandes Ligas tras vencer 18-2 a los Bravos de Atlanta.

En este encuentro el toletero venezolano, Eugenio Suárez, demostró una vez más el gran momento que atraviesa tras irse de 5-2 con par de cuadrangulares, tres carreras impulsadas, dos anotadas y un ponche.

La paliza inició con un triple de Mitch Garver por el jardín central en la parte alta de la segunda entrada con el que impulsó a Josh Naylor.

Para la tercera entrada Julio Rodríguez dio un doble con el que mandó al plato a Victor Robles, Randy Arozarena y Cal Raleigh. Posterior Jorge Polanco dio jonrón por el jardín izquierdo para impulsar a Rodríguez.

En esa misma tercera entrada Randy Arozarena pegó un imparable por el jardín izquierdo para que Mitch Garver y J.P. Crawford fueran directo al plato.

Para el sexto episodio apareció Eugenio Suárez con su cuadrangular número 44 de la temporada tras un potente batazo por el jardín izquierdo y poner el marcador 11-1.

Ya en la novena entrada Cal Raleigh llegó a los 53 cuadrangulares esta temporada por el jardín central para traerse consigo a Randy Arozarena y a Victor Robles.

El juego finalizó con el jonrón 45 de Eugenio Suárez nuevamente por el jardín izquierdo, aunque en esta oportunidad impulsó a Dominic Canzone.

Marineros marcha en la segunda posición de la División Oeste de la Liga Americana con marca de 75 victorias y 68 derrotas.

