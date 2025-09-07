Lenyn Sosa alcanzó 20 jonrones por primera vez en su carrera

CIUDAD MCY.- Lenyn Sosa conectó un batazo bastante especial para los registros de su joven carrera.

Es que el guayanes llegó a 20 cuadrangulares por primera vez, al descifrar el primer envío -una sinker a 92.6mph- de su turno ante Charlie Morton durante la parte alta de la tercera entrada del último de la serie entre Medias Blancas de Chicago y Tigres de Detroit en Comerica Park.

El batazo salió a una velocidad de 109.8mph y registró una distancia de 451ft, siendo indudablemente su conexión de HR más poderosa, pues es el de mayor salida y proyección de los 20 que ha empalmado este año.

Ahora bien, este es su tercer estacazo en sus últimos siete juegos y el undécimo después de la pausa del juego de las estrellas, empatando a Eugenio Suárez, Salvador Pérez y William Contreras con la mayor cantidad entre los criollos.

Fuente El Líder || Foto Cortesía