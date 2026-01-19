Exigen restitución de autoridades con asamblea en San Sebastián de los Reyes

Sectores productivos y estructuras comunitarias de la jurisdicción presentaron la exigencia de la liberación del presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores

CIUDAD MCY.- Representantes de diversos sectores productivos y estructuras comunitarias del municipio San Sebastián de los Reyes del estado Aragua sostuvieron una reunión informativa con el objetivo de fijar posición respecto a la situación política actual del país.

Durante el encuentro, los asistentes manifestaron de forma unánime la exigencia de liberación y restitución en sus funciones constitucionales del presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

La actividad contó con la presencia de autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre ellos: organizador municipal del PSUV José Zapata, y el enlace regional de la organización política, Rosa Espejo.

Según los voceros presentes, el trabajo de articulación se desarrolla bajo las directrices de la gobernadora Joana Sánchez, orientadas a mantener la unidad en las estructuras de base y la búsqueda del beneficio colectivo en las zonas productivas de la localidad.

La reunión concluyó con la ratificación de un estado de «resistencia» por parte de los asistentes, quienes reiteraron que su principal objetivo es el reconocimiento de los líderes que consideran legítimos conforme a la Constitución.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CORTESÍA