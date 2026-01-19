Asodiam optimiza protocolos de atención y seguridad a través de mesas de trabajo

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de elevar los estándares de calidad en la experiencia del paciente, la directiva de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (Asodiam) sostuvo una mesa de trabajo estratégica con su cuerpo de seguridad. El encuentro tuvo como propósito la optimización de los protocolos de recepción y resguardo de los usuarios que acuden a las instalaciones.

Durante la jornada, se establecieron nuevas directrices orientadas a garantizar que el proceso de atención sea amable, ágil y seguro desde el primer contacto del ciudadano con el centro de salud. La institución subrayó a través de sus redes sociales que la excelencia en el diagnóstico médico es un proceso integral que inicia con un entorno organizado y un equipo humano altamente capacitado.

En la reunión se plantearon estrategias enfocadas en la formación continua del personal de seguridad, no solo en el ámbito de la vigilancia, sino también en el área de atención al público.

Con estas acciones, Asodiam ratifica su compromiso con la comunidad de ofrecer no solo precisión en los resultados médicos, sino también un entorno de confianza y bienestar para todos sus visitantes.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CORTESÍA