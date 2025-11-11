Gobierno de Aragua brinda Jornada Integral de Salud en costas aragüeñas

CIUDAD MCY.- Gracias a las políticas de salud que impulsa el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del poder popular para la Salud (MPPS), se entregaron el fin de semana más de 7 mil beneficios en Jornada de Atención Integral de Salud en Puerto Maya, Cepe y Tuja, eje costero del estado Aragua.

El despliegue contó con las consultas de medicina general e interna, nutrición, traumatología, cardiología, ginecología y obstetricia, oftalmología, optometría y planificación familiar, gracias al trabajo del personal médico asistencial adscrito al Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), favoreciendo de esta manera a más de 700 personas, entre niños, niñas, embarazadas, adultos y adultos mayores.

Durante el abordaje, que inició el viernes 7 y se prolongó hasta este lunes 10 de noviembre, los habitantes recibieron kit de embarazadas, multivitamínicos, electrocardiogramas, entrega de lentes, métodos anticonceptivos orales y vacunación, en pro de brindar bienestar físico a todos y todas por igual.

Igualmente, se realizaron visitas casa por casa, sesiones educativas, Pesquisa de Diabetes e Hipertensión, talla y peso, entrega de medicamentos para un total de 41 mil 280 unidosis dispensadas a los asistentes.

Dicha iniciativa se ejecuta cumpliendo las políticas de salud del Presidente Nicolás Maduro, articuladas por la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez Viña y por la Gobernadora Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, de afianzar las políticas sociales y reafirmar el compromiso por el bienestar de la población.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS CORTESÍA