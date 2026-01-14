Inicio adecuación infraestructural de la Unefa Extensión Cagua

Tras la Consulta Popular Universitaria celebrada el pasado 21-N, esta casa de estudios seleccionó la impermeabilización como proyecto ganador, lo que asegura condiciones adecuadas para la formación y profesionalización

CUIDAD MCY.-El Plan Techo Comunal llegó al municipio Sucre para favorecer a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa), donde inició la impermeabilización total como resultado de la Consulta Popular Universitaria.

Alrededor de 2 mil 500 M2 de infraestructura serán intervenidos por los trabajadores del Ejecutivo nacional, regional y municipal, con el objeto de ofrecer espacios dignos y adecuados para la formación de los futuros profesionales.

La gobernadora Joana Sánchez, en compañía del alcalde Wilson Coy, y diversas autoridades, entre ellos el C/A Gherson Buitrago, decano de la Unefa Núcleo Aragua, y la Cnel. Rafaela Segovia, coordinadora de la Extensión Cagua, fueron los encargados de supervisar el inicio de obras.

La mandataria regional exaltó que, este logro ofrece respuesta a las prioridades de la Agenda Concreta de Acciones (ACA) planteada por los estudiantes, en el marco de las estrategias gubernamentales de participación ciudadana y democratización de la gestión.

“El resultado de la votación denota un gran esfuerzo (…) tenemos cinco universidades, con sus sedes principales y subalternas, donde nuestros jóvenes y personal salió a votar, y eligieron los proyectos de su preferencia en beneficio de cada una de las colectividades”, refirió Sánchez.

En miras de aumentar el eje de acción, la fuerza trabajadora se desplegará en otros recintos académicos para dar comienzo a las rehabilitaciones correspondientes. “Estaremos en la Unefa Núcleo Maracay, Misión Sucre (Cagua), Universidad Politécnica Territorial Aragua (UPTA, La Victoria), Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Caña de Azúcar), y la Universidad Central de Venezuela (Maracay)”, mencionó.

Por su parte, el alcalde Wilson Coy se sumó a los trabajos con la disposición de atender de manera integral la situación del edifico, desde el embellecimiento hasta la restauración de los servicios básicos.

Durante una breve intervención, el burgomaestre exaltó que: “Nosotros llegamos a un sitio a resolver el problema de manera neurálgica, no a tapar lo visible, venimos a resolver esta situación de manera completa con el apoyo de las autoridades”.

Bajo la guía del presidente Nicolás Maduro, el apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la generación de relevo ostentará sitios óptimos para seguir construyendo un país lleno de prosperidad.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CIUDAD MCY