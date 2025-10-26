Expediente para formalizar postulación de La Hallaca ante la Unesco está listo

Ciudad MCY .-El expediente de postulación de la hallaca venezolana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) está listo para ser entregado próximamente ante el organismo.

La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en sus redes sociales, donde reseña la culminación del proceso, y donde destaca que el trabajo se realiza como parte del vértice “Más Patrimonio Cultural” de la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida.

La decisión de postular la hallaca, plato emblemático de la Navidad venezolana, busca asegurar su reconocimiento y salvaguardia a nivel mundial. El Centro de la Diversidad Cultural fue la entidad responsable de elaborar el extenso expediente, que incluye un levantamiento bibliográfico e investigación sobre el origen y las diversas variantes de este manjar, que fusiona herencias indígenas, africanas y europeas.

La postulación de la hallaca forma parte de una estrategia para visibilizar la riqueza cultural de Venezuela, sumándose a otros esfuerzos como la postulación de la arepa, cuya respuesta por parte de la Unesco se prevé para el año 2027.

VTV | CORTESÍA