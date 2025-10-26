Girardot es Amor Mayor” promueve bienestar, alegría y organización en adultos mayores

CIUDAD MCY.-El programa “Girardot es Amor Mayor”, impulsado por la Dirección Municipal de Abuelos y Abuelas, continúa desplegando acciones en diversas comunidades del municipio, alineado con la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria. Las jornadas han estado enfocadas en el bienestar integral, el envejecimiento activo y la organización comunitaria de los adultos mayores.

En la manzana 2 de Guasimal, circuito comunal Forjadores de la Revolución, se dio inicio a una nueva fase del programa con el fortalecimiento de la organización comunitaria. Esta acción se enmarca en el Vértice 3: Organización y Participación que responde al llamado del Gobierno nacional para consolidar la estructura del programa en todo el país.

El objetivo principal fue la certificación y ajuste de los Círculos de Abuelos, agrupaciones fundamentales para la participación social y política. En esta etapa, se estableció la meta de conformar grupos de 20 personas debidamente registradas en la Gran Misión, garantizando así su integración formal.

Javier Hernández, enlace del programa, informó que se realizó una revisión exhaustiva de los registros en la base de datos nacional, lo que permitirá avanzar en la adhesión de los participantes y la conformación legal y operativa de los círculos. Esta jornada se replicó en las comunas Norte de la Venezuela Heroica y Puerto de Choroní, del eje centro norte costero.

LA RISA COMO MEDICINA

Como parte del Vértice 1 que abarca la Salud Integral, realizó una jornada de risoterapia en el Conjunto Residencial Guaicamacuto, ubicado en la Comuna Socialista Norte de la Venezuela Heroica, donde diez abuelitos participaron en esta actividad diseñada para estimular la salud física y mental.

La sesión inició con un stand-up comedy a cargo de la risoterapeuta Nayibeth Hernández, seguido de dinámicas lúdicas enfocadas en la memoria y la concentración. Los participantes se presentaron con movimientos basados en las vocales de sus nombres, promoviendo la activación física y cognitiva. Luego, un juego de canciones desafió su retentiva, motivándolos a recordar melodías a partir de palabras clave.

La experiencia generó gran entusiasmo entre los asistentes. Mary Carmen Fontenla expresó que la jornada fue “fabulosa”, mientras que Irma Orellana agradeció al equipo dirigido por el Dr. Carlos Mendoza por “traer estos momentos de gratitud, felicidad y prosperidad”.

Estas jornadas no solo garantizan espacios para la salud y la alegría, sino que también consolidan la organización efectiva de los adultos mayores como pilares fundamentales en la construcción de un municipio más humano, solidario y participativo.

CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA