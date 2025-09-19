Expo Fevipan 2025 de Caracas recibe impulso desde Maracay

**El evento más importante del sector panadero y pastelero del país, servirá para que más de cien empresas relacionadas muestren sus productos, preparaciones e insumos**

CIUDAD MCY.- Una vez más, la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines (Fevipan), gremio asentado en la Ciudad Jardín, realizará su acostumbrada exposición anual, esta vez en su Edición XXVI, el evento más importante del sector panadero y pastelero del país, donde más de cien empresas participarán demostrando sus productos y las múltiples preparaciones que se pueden realizar.

La actividad se llevará a cabo en un reconocido hotel en la ciudad de Caracas los días 25, 26 y 27 de septiembre, donde serán ocupados más de 2 mil metros cuadrados con exhibiciones que llevarán sabor, conocimiento y competencia.

Tomás Ramos López, presidente de Fevipan y fundador de la ExpoFevipan, destacó que esos días serán de gran aprendizaje para los empresarios relacionados con la panificación y para el público en general. “Como todos los años tendremos competencias, así como también las master class y conferencias para instruir a las personas sobre las últimas tendencias en el mundo panadero y pastelero”.

INNOVACIONES EN LA EXPO

De igual manera, Ramos López resaltó que este año se incorporan dos nuevas actividades como son la preparación de pizza y pastelería para exhibir. “En esta edición tendremos por primera vez la master class de pizza, que se realizará por parte de una reconocida empresa donde enseñarán técnicas y ventajas del producto para usar en esta preparación, así como también tendremos la vitrina pastelera, donde por primera vez incursionaremos en este mundo para ampliar el portafolio de la ExpoFevipan”.

El evento contará con una variada presentación de chefs, maestros panaderos y pasteleros que compartirán sus conocimientos como: Emerson Freites, maestro panadero, Pocho Suárez, Juan Carlos Grusual, quien dará una conferencia sobre “la influencia de los inmigrantes en Venezuela”, maestros charcuteros por parte de empresas de embutidos, conferencias por parte de Asdrúbal Oliveros y Pedro Quintana, consultores jurídicos quienes brindarán asesorías en materia laboral.

A su vez, cada stand tendrá demostraciones en vivo; el chef José Montero se presentará en el stand de la firma Coposa; diferentes profesionales del mundo de la panadería, pastelería y repostería brindarán inducciones en los distintos stands de la exposición, donde los visitantes podrán adquirir sus conocimientos.

Es importante mencionar que en esta XXVI Edición el concurso de pastelería cumple 20 años; la competencia de panadería, 14 años y Copa Junior, 9 años.

EL PAN A LA ACADEMIA Y LA SOLIDARIDAD

El gremio panificador avanza en el diseño de ambiciosos proyectos que buscan dejar una huella más allá del sector productivo. Entre sus planes se encuentra la creación de la Universidad Panadera, iniciativa que actualmente se encuentra en fase de fundamentación legal y en la construcción de alianzas estratégicas que hagan posible su puesta en marcha.

Este centro académico tiene como objetivo convertirse en una plataforma de formación integral para panaderos, pasteleros y profesionales del sector, fortaleciendo la capacitación técnica y elevando los estándares de calidad de la panificación en Venezuela.

De igual forma, Fevipan trabaja en la conformación de una fundación con fines sociales, dedicada a brindar apoyo a las personas que enfrentan problemas de salud vinculados al cáncer. Con esta iniciativa, el gremio busca ampliar su compromiso hacia la comunidad, promoviendo la solidaridad y generando impacto positivo en la sociedad.

ANAIS RONDÓN | FOTO CORTESÍA