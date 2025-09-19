Familias celebraron reinauguración de Consultorio Popular en San Mateo

**La reactivación de este centro de salud garantiza el acceso gratuito a servicios especializados como pediatría, odontología, medicina interna y medicina general**

CIUDAD MCY.- La Comuna Héroes de San Mateo en el municipio Bolívar del estado Aragua, se llenó de alegría con la reinauguración del Consultorio Médico Popular Tipos II «Barrio Bolívar».

Como parte del fortalecimiento de la red primaria del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), se realizó la reapertura de estos espacios, actividad que lideró la autoridad única de Salud en Aragua Yosmary Lombano, la Alcaldesa del municipio Bolívar Marisol Rodríguez y el poder popular.

Lombano expresó que la reinauguración de este consultorio se consolida gracias al trabajo mancomunado entre el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra Magaly Gutiérrez y la Gobernadora Joana Sánchez.

Estás acciones resaltan la garantía del acceso gratuito a servicios especializados como pediatría, odontología, medicina interna y medicina general.

Una vez más, los resultados de la consulta popular nacional dan frutos visibles en el estado Aragua, logrando que las comunas se empoderen de los espacios como garantía del beneficio para la población.

PRENSA CORPOSALUD | FOTO CORTESÍA