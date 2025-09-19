Ciudad MCY

Inició reactivación de pozo en El Tierral para beneficiar familias mariñenses

PorBeatriz Guilarte

Sep 19, 2025

CIUDAD MCY.- En una acción inmediata que fortalece los servicios públicos y la calidad de vida en el municipio Santiago Mariño, el alcalde Carlos Guzmán dio inicio a la instalación de una bomba de 15 HP y un motor para la reactivación del sistema hídrico que abastece a las parcelas 15, 16 y 18 del sector El Tierral, en la parroquia Alfredo Pacheco Miranda.

Con estos trabajos, iniciados en tiempo récord, tras un reporte canalizado a través del 1×10 del Buen Gobierno, se garantizará el acceso al agua potable a más de 2.500 familias, reafirmando el compromiso de escuchar y dar respuesta inmediata a las necesidades del pueblo mariñense.

El jefe parroquial de los Servicios Públicos, Freddy Torrealba, agradeció la gestión del alcalde Guzmán y el respaldo articulado del presidente Nicolás Maduro y de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, lo que evidencia la unión perfecta entre el gobierno municipal, regional y nacional, junto al poder popular organizado.

“Hoy estamos dando inicio a una respuesta real y concreta gracias al esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro, de la gobernadora Joana Sánchez, de nuestro alcalde Carlos Guzmán y de las comunidades organizadas”, precisó Torrealba.

Asimismo, reiteró que con esta bomba y motor de 15 HP se logrará llevar el vital líquido a unas 2.500 familias de las parcelas 15, 16 y 18 de El Tierral, en cumplimiento de la Segunda Transformación de las 7T, que impulsa la modernización y eficiencia de los servicios públicos.

PRENSA MARIÑO | FOTO CORTESÍA

 

