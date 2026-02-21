Exposición del 67° Salón Arturo Michelena estará abierto al público hasta este domingo

CIUDAD MCY.- Considerada la muestra artística más relevante del país, el 67° Salón Arturo Michelena, con sus 353 obras y la innovadora sala inmersiva, estará abierto al público hasta este domingo 22 de febrero, en el horario comprendido entre las 2:00 PM y 8:00 PM, en los espacios del Museo de la Cultura.

Esta exposición de arte causó impacto en cada uno de los visitantes que a través de un recorrido guiado, pudieron apreciar en las salas azul, roja, amarilla, la rampa, el lobby y pasillos del emblemático recinto, todas estas creaciones que llevan impreso el talento venezolano, que demostró estar a la altura de las diversas expresiones artísticas en el ámbito nacional e internacional, ya que varios de los participantes usaron elementos tecnológicos, ecológicos y textiles, que son tendencia en los museos del mundo.

Desde su apertura el pasado 1 de octubre de 2025, este salón hizo que Carabobo se convirtiera una vez más en una referencia cultural del país, ya que marcó un importante récord de participación de artistas, además del flujo de visitantes propios y procedentes de Venezuela y de varios países.

Asimismo, esta galería contó con la presencia constante de influencers, tiktokers, Youtubers y periodistas que dedicaron tiempo a producir contenido sobre recorridos efectuados por el Museo de la Cultura, que este año ofreció la novedad de una impresionante sala inmersiva, dotada de última tecnología para el disfrute de todos.

Esta innovadora atracción, ubicada en la sala verde del Museo de la Cultura, llevó al espectador a conocer la vida del pintor Arturo Michelena, y a través de 14 de sus más importantes obras, el público más allá de contemplar, fue partícipe mediante la Inteligencia Artificial, como diversos elementos que formaron parte del contexto histórico de esos tiempos, cobraron vida gracias a diferentes hologramas.

Este 67º Salón Arturo Michelena ha sido un espacio para la dialéctica cultural, el encuentro y además para situaciones que conmovieron al mundo, al dar cumplimiento al impulso cultural establecido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y llevado a cabo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA