Girardot fue testigo de una extraordinaria jornada de mantenimiento integral

PorBeatriz Guilarte

Feb 21, 2026

Los centros de atención social y la vías principales de la jurisdicción fueron atendidas con trabajos de recubrimiento de pinturas y limpieza

CIUDAD MCY.- El equipo de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), se desplegó por el municipio Girardot donde ejecutó labores de mantenimiento, limpieza y optimización de infraestructuras.

La jornada inició en Guasimal, donde las cuadrillas de hombres y mujeres de Fundaragua realizaron con pintura y brochas trabajos de recubrimiento de paredes.

Estas labores de restauración tienen como propósito dignificar los espacios comunales que funcionan como centros para la atención social y el encuentro de los habitantes de la zona.

JORNADA DE MANTENIMIENTO

Continuando con las labores de mantenimiento, una cuadrilla se desplegó a lo largo del distribuidor Simón Bolívar para llevar a cabo una jornada de limpieza integral.

En esta actividad, los trabajadores se movilizaron por la importante arteria vial para realizar labores de barrido en la isla y recolectar los desechos sólidos.

Esta jornada permitió brindarle a los ciudadanos espacios dignos y aseados para el seguro desplazamiento vehicular.

Estas acciones están enmarcadas al Plan de la Patria de las 7 Transformación (7T), en su 2 T Ciudades Humanas para el Buen Vivir , que se alinea con las orientaciones del presidente constitucional ,Nicolás Maduro , la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESIA

