Alcaldía y poder popular reparan avería en sistema de aguas servidas en Urdaneta

**La intervención consistió en sustituir tuberías de 8 pulgadas, acción que ha resuelto una problemática que afectaba directamente la calidad de vida de los residentes de la comunidad Rómulo Betancourt**

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto y enmarcado en el segundo lineamiento del Plan de la Patria de las 7T, la alcaldía del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, en coordinación con el Poder Popular Organizado y la Hidrológica del Centro (Hidrocentro), atendió y resolvió una falla crítica en el sistema de aguas servidas del sector Rómulo Betancourt, con el fin de consolidar y avanzar en el desarrollo de ciudades más humanas en el estado Aragua.

La intervención consistió en la sustitución de tuberías de 8 pulgadas, una acción que ha resuelto una problemática que afectaba directamente la calidad de vida de los residentes de la zona, por lo que se priorizó y mejoró este servicio público.

“La ejecución de esta importante obra resalta la participación ciudadana en la ejecución de las Agendas Concretas de Acción (ACA), demostrando que la organización comunitaria es fundamental para el éxito de estos proyectos», destacó el alcalde Julio Melo.

El mandatario local añadió que este tipo de acciones concretas contribuyen a avanzar hacia el bienestar de todos los ciudadanos, por lo que ratificó el compromiso de su gestión con la atención de las necesidades básicas de la población barbacoense.

«El esfuerzo conjunto de nuestros hombres y mujeres de las distintas comunidades e instituciones gubernamentales es y será clave para garantizar el éxito a las atenciones de las necesidades básicas de la población», destacó el alcalde.

PRENSA URDANETA | FOTOS CORTESÍA