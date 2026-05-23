Familias de Pedro Arévalo Aponte ya cuentan con títulos de propiedad

Con esta jornada de firma, el Estado venezolano continúa avanzando en la regularización de la tenencia de la tierra, fortaleciendo la seguridad jurídica y la organización comunitaria

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas habitacionales que impulsa el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), en un acto cargado de emotividad, justicia social, se llevó a cabo la jornada de firma de títulos de propiedad para las familias de la parroquia Pedro Arévalo Aponte del municipio Santiago Mariño.

La actividad legal, realizada en las instalaciones del Registro Especial en la sede del Ministerio de Hábitat y Vivienda del estado Aragua, permite a las familias cumplir con el anhelo de contar con la tranquilidad de tener una vivienda y tierras seguras y que les pertenece formalmente.

El proceso de protocolización, orientado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, estuvo encabezado por la autoridad única de Vivienda del estado Aragua, Fernando Álvarez, quien hizo entrega de la documentación tras años de paciente espera por parte de los ciudadanos.

Durante su intervención, Álvarez indicó que estas acciones representan no solo justicia social, si no también tranquilidad jurídica. “Estamos muy alegres porque seguimos con el proceso de protocolización dándole tranquilidad jurídica a nuestro pueblo por instrucciones de nuestro ministro de Hábitat y Vivienda, M/G Jorge Márquez”.

En ese mismo orden de ideas, también la autoridad única de Vivienda del estado enfatizó que esto es un avance tangible en la tranquilidad del hogar.

Cabe destacar que este logro habitacional responde a las directrices de protección al pueblo instruidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de Hábitat y Vivienda, M/G Jorge Márquez, en una perfecta articulación con la gobernadora Joana Sánchez y el Gobierno Bolivariano.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA