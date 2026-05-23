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Guías turísticos reforzaron sistema de atención con taller de primeros auxilios

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PorLuisa Pedroza

May 23, 2026

Funcionarios de Protección Civil y la Dirección Municipal de Turismo impartieron conocimientos sobre inmovilizaciones, traslado y toma de signos vitales.

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas económicas y de seguridad, los guías turísticos del municipio San Casimiro recibieron la segunda fase del taller de primeros auxilios, hecho que potencia las capacidades de atención y respuesta ante cualquier situación.

La formación estuvo dirigida a quienes hacen la ruta hacia la cascada La Llovizna, y se desarrollaron diversos temas como inmovilizaciones, traslado, toma de signos vitales, por mencionar algunas aristas.
A cargo de esta importante actividad llena de conocimientos básicos para el cuidado de los visitantes, estuvieron funcionarios de Protección Civil y la Dirección Municipal de Turismo.

Es importante señalar que, la convocatoria también estuvo abierta a los habitantes de la comunidad Bejucal, por lo que, estudiantes y funcionarios de los cuerpos de seguridad dijeron presente.
“Capacitamos a nuestra comunidad para construir un municipio más seguro y preparado”, describe un carrusel de imágenes en la cuenta de Instagram de la Alcaldía @alcaldiasancasimiro.

THAIMARA ORTIZ 

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Por Luisa Pedroza

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