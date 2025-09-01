FANB da duro golpe a bandas criminales extranjeras que pretenden operar en Venezuela

CIUDAD MCY.- El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, llamó a todas las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) a estar alerta e intensificar la búsqueda de todo artificio que sirva para el terrorismo, para atacar a al pueblo y a los soldados.

Durante un balance de las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), aseveró que existe una perfecta fusión popular, militar y policial en todo el territorio nacional. «Hay un gran despliegue siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, en la zona binacional número uno que comprende los estados, Táchira y Zulia», dijo.

«Tenemos un país libre de delincuencia, libre de violencia, libre de bandas criminales, libre de organizaciones terroristas no originarias de nuestro país», destacó.

El Comandante de la Operación Cangrejo 2025, Alejandro Díaz Espinoza, desde el estado Zulia, anunció que, durante el despliegue de patrullaje en la Zona Binacional 1, en los 781 kilómetros de ejes fluviales que constituyen los ríos Catatumbo, Santa Ana, Tarra, Zulia y el Lago de la Maracaibo, se logró detectar, destruir e incautar: astilleros clandestinos en la Alta Guajira, 1 semisumergibles, 11 lanchas rápidas, 23 motores fuera borda y 2 bases logísticas de narcotráfico.

Destacó que se han realizado 64 visitas y control del tráfico marítimo, en 504 horas de operación y 3.293 millas náuticas navegadas.

Entretanto, el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia, Javier Magallanes, reportó la destrucción de un laboratorio para la fabricación de explosivos y drones, la incautación de 25 radios portátiles de comunicación, 12 equipos de visor nocturno, 8 impresoras 3D, 30 herramientas de uso mecánico eléctrico e industrial, 10 vehículos tipo moto y 1120 dispositivos electrónicos para la fabricación de granada.

También informó sobre la incautación de 1.232 dispositivos electrónicos para la fabricación de drones, 422 aletas estabilizadoras de granada, 812 chips electrónicos, 12 piezas para la construcción de fusiles, 6 escopetas, 8 fusiles AR-15, 252 detonadores eléctricos, 8 fusiles tipo galil, 6 pistolas calibre 9 mm y una gran cantidad de municiones de diferentes calibres.

Igualmente, indicó que se logró la destrucción de dos campamentos logísticos utilizados para el narcotráfico, la incautación de pertrechos alusivos a grupos irregulares como chalecos de asaltos, fornituras y uniformes tácticos, 31.500 litros de combustible tipo diesel, 8 embarcaciones de tipo artesanal para el traslado de sustancias estupefacientes, utilizadas por el narcotráfico y 12 motores fuera de borda.

Entretanto, el Mayor General José Martínez Campos comandante de la región estratégica de Defensa Integral Los Andes, señaló que 8 campamentos de combustible fueron destruidos y más de 15 pistas de aterrizaje improvisadas han sido destruidas

