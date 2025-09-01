Pescadores se despliegan en Cabo San Román por defensa de la soberanía

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de defender la soberanía nacional, más de mil pescadoras y pescadores y autoridades de seguridad realizan un despliegue en el Cabo de San Román.

Así lo informó el ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, en contacto telefónico con el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV) quien destacó además que se busca hacer presencia en los puestos de costas de la Venezuela azul.

Loyo destacó que este despliegue busca expresar la voz del pueblo venezolano en la Venezuela Azul, desde el faro ubicado en la península de Paraguaná, el punto más septentrional de la Venezuela continental.

Asimismo destacó que los trabajadores del mar, con pancartas y cartelones, envían un mensaje al mundo de que Venezuela es un territorio de paz y denuncian la escalada injerencista e imperialista contra el país.

El Cabo San Román se encuentra a 112 km al norte de Coro y a 42 km de Aruba y las Islas Aves.

Milicia Pesquera Voluntaria

El ministro Loyo informó además que “desde el ejercicio de la soberanía marítima estén alertas, organizados y articulados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para la activación de la Milicia Pesquera”.

En ese sentido, el funcionario destacó que más de 15 mil pescadoras y pescadores se han alistado de manera voluntaria a la Milicia Bolivariana, con el único objetivo de defender la soberanía de la nación.

“Las amenazas en contra de Venezuela son un asunto en contra de la patria, del pueblo venezolano, que no queremos guerra, el imperialismo y la sangre estén llegando al mar Caribe”, expresó el ministro que es el sentir de los pescadores y acuicultores del país.

Finalmente, el responsable de la cartera de la pesca y la acuicultura venezolana recalcó que los trabajadores del mar expresan al mundo que Venezuela es un territorio de paz y hacen una denuncia ante el incesante asedio imperialista contra el pueblo venezolano.

CIUDAD CCS | FOTO CORTESÍA