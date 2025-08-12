FANB despliega Escudo Bolivariano permanente en todo el territorio

CIUDAD MCY.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mantiene un despliegue permanente con la Operación “Escudo Bolivariano”, para garantizar la paz y la integridad territorial en todo el país, especialmente en 146 puntos vitales de la geografía para combatir bandas criminales, narcotraficantes y terroristas, informó el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, durante un conversatorio con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

En el programa multiplataforma Con Maduro+, el también ministro para la Defensa, acompañado del Comandante Estratégico Operacional (CEOFANB) G/J Domingo Hernández Lárez y otros altos oficiales castrenses y policiales de la nación, explicó que el Escudo Bolivariano refuerza la seguridad.

“Este plan se ha hecho cuerpo, nervio y fuerza en operativos diarios de despliegue permanente”, aseveró el presidente Maduro, al indicar que a través de las Unidades de Reacción Rápida de Combate (Urras) de la FANB, se actúa inmediatamente ante diversas situaciones, como operaciones militares, seguridad ciudadana y respuesta ante desastres naturales.

Padrino López afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una herramienta en combate, y recordó que la guerra sobre Venezuela es un fenómeno que trasciende los conceptos tradicionales, que eran acciones sobre tierra, mar y aire, y ahora van más allá, con las tecnologías de la comunicación que han abierto frentes nuevos.

“Y esos nuevos frentes que el conflicto nos ha enseñado mucho, en estos últimos años, y hemos tenido un gran aprendizaje sobre el fenómeno de la guerra y todas las modalidades de la cuarta y quinta generación, que se están estudiando y que están en discusión”.

Por su parte, Hernández Lárez enfatizó que la FANB rechaza todo tipo de amenazas que violen la seguridad y la integridad del jefe de Estado y las autoridades nacionales de Venezuela. “Han sido ultrajados los nombres y nuestro honor militar, de todos los venezolanos, de la FANB, al pedir –‘al estilo western norteamericano, de Hollywood’– una recompensa”, expresó el alto oficial.

Acotó que durante esta semana seguirán pronunciándose las unidades militares para expresar el apoyo tanto al Comandante en Jefe como a las autoridades castrenses nacionales y policiales de la nación.

VTV