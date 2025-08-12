Gobierno impulsa acciones para preservar el Amazonas frente a la crisis climática

CIUDAD MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afirmó que el Amazonas constituye un elemento clave para el equilibrio ambiental de toda América, al destacar su importancia estratégica en la lucha contra el cambio climático y la preservación de la vida.

El jefe de Estado abordó los avances logrados en los últimos años en materia de conservación ambiental, especialmente en la región amazónica, con el objetivo de evitar una emergencia que pueda generar graves consecuencias para la naturaleza y el ser humano. En ese sentido, subrayó que Venezuela ha enfrentado este año lluvias intensas, destructivas y copiosas, que han sido atendidas en tiempo real gracias a la respuesta organizada del pueblo venezolano.

“Me impresiona la forma en que nuestro pueblo ha reaccionado. Los primeros que sirven de mitigadores son las organizaciones sociales, el Poder Popular, los Circuitos Comunales, las Comunas”, expresó el mandatario nacional, al resaltar el despliegue de la unión cívico-militar-popular para atender a las comunidades afectadas.

El presidente Maduro detalló que las acciones de atención se han extendido por todo el país, incluidos los estados Apure, Guárico, Zulia y la región andina, Mérida, Trujillo y Táchira, donde se han realizado labores permanentes de rescate, reconstrucción y prevención. “La lluvia no es que viene y se va. No. La lluvia viene, inunda, destruye, salvamos vidas, reconstruimos y vuelve a llover”, señaló.

Finalmente, mencionó el trabajo articulado del Sistema de Protección Civil Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales, quienes se mantienen activos las 24 horas del día para atender emergencias, prever situaciones y corregirlas de manera rápida y eficiente. “Donde hay inundaciones, mandamos alimentación, medicinas, combustible y a los ministros para atender de manera inmediata (…) El que pone corazón le va bien y resuelve”.

VTV