FANB ejecuta maniobras de defensa de costa en Operación Independencia 200

CUIDAD MCY.-La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene firme, activa y cohesionada en perfecta fusión popular, militar, policial.

Bajo el espíritu de unidad y compromiso con la soberanía, se desarrolló el Ejercicio de Defensa de Costa, enmarcado en la Operación Independencia 200, como muestra de la capacidad de respuesta integral ante cualquier amenaza externa.

La jornada refleja el poder de la unión cívico-militar, donde la disciplina de los soldados se complementa con la participación del pueblo organizado y el apoyo de los cuerpos policiales.

Cada maniobra ejecutada en el litoral reafirma la voluntad de defender la patria, proteger sus recursos y garantizar la paz de la nación.

La FANB, junto al pueblo, demuestra que la defensa de Venezuela es tarea de todos, y que la unión es la mayor fortaleza frente a cualquier desafío.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA