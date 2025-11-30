Ciudad MCY

Nicaragua expresó su plena y permanente solidaridad hacia Venezuela

PorMilexis Pino

Nov 30, 2025

CUIDAD MCY.-Nicaragua expresó su apoyo al pueblo y al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tras el anuncio de Donald Trump de cerrar el espacio aéreo del país latinoamericano.

La información la dio a conocer el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje en su canal Telegram.

“Nuestra plena y permanente solidaridad con el gran y bravo pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, el glorioso pueblo venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las luchas que libramos, estas inmensas batallas por el derecho a vivir nuestra soberanía y dignidad, en justicia y paz”, indica el comunicado de los copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De igual modo, las declaraciones del presidente estadounidense también fueron condenadas por Cuba, Irán y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Por Milexis Pino

