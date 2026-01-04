FANB respalda a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

CIUDAD MCY.-La Fuerza Armada Nacional Bolivariana respaldó este domingo a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada del país, luego de que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fueran secuestrados por Estados Unidos en una operación militar que incluyó ataques en Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó el sábado que Rodríguez, que hasta el sábado ocupaba el cargo de vicepresidenta, asuma la presidencia del país como encargada y de forma temporal luego del secuestro del presidente Maduro.

“En atención a la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta Ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y en estricto cumplimiento a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, respaldamos plenamente el decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional previamente suscrito”, anunció este domingo Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

Tras llamar a la población a retomar sus actividades, Padrino agregó que “la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”.

ASESINADOS A SANGRE FRÍA

Por otro lado, Padrino López aseguró que Estados Unidos asesinó “a sangre fría” al equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, así como a soldados y ciudadanos.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro, hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de los corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”, dijo.

RETORNO A ACTIVIDADES

El ministro de la Defensa hizo un llamado a la población venezolana para que retome sus actividades diarias.

“Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”, señaló el ministro Padrino.

YLAI OLMOS CASTILLO | Foto Cortesía