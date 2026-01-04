Canciller Gil: La Celac debe crear mecanismos urgentes para restablecer la legalidad internacional

Cuidad MCY- La Celac tiene que estar unida en este momento, no puede dividirse entre el silencio cómplice y el apoyo a la agresión por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Así lo manifestó el canciller Yván Gil durante la Cumbre Extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se lleva a cabo este domingo.

En este sentido, expresó que la Celac debe crear mecanismos urgentes para restablecer la legalidad internacional y el retorno inmediato del presidente Nicolás Maduro, secuestrado por la administración de Donald Trump.

Gil aseveró que EEUU violó el derecho internacional y el acuerdo de paz de la región. «Esta agresión en contra la región y para robarse nuestros recursos», dijo.

El diplomático alertó que la amenaza, el asedio, contra el país continúa. Asimismo, expresó que pese a la agresión imperial, el país está en calma.

Fuente El Foco| Foto Referencial