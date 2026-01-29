Fase intercursos de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles inició en Aragua

Esta iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, a través de los ministerios del Deporte y de Educación, garantizando el acceso gratuito y de calidad a la práctica deportiva del alumnado en todo el territorio nacional

CIUDAD MCY.- Bajo un ambiente de fiesta deportiva, el estado Aragua dio inicio formal a la fase intercursos de los XX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, teniendo como escenario principal la Unidad Educativa Nacional 6 de Septiembre. La ceremonia inaugural estuvo marcada por la solemnidad y la alegría, iniciando con la entonación del Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y el Himno del estado Aragua, lo que dio paso a una vibrante demostración de danzas contemporáneas.

El momento más emblemático fue el encendido de la antorcha, acto que simboliza el fuego del espíritu deportivo y que marcó el traslado inmediato de los atletas a sus respectivos espacios de competición para buscar la clasificación en esta etapa intercolegial.

El director de Alto Rendimiento del Instituto Regional de Deporte en Aragua (IRDA), Nelson Dávila, informó que este lanzamiento se realiza de manera simultánea en todo el país, siguiendo orientaciones nacionales para fortalecer el sistema educativo y deportivo. En la entidad, el júbilo se extiende por los 18 municipios y las 50 parroquias, donde las actividades de los juegos intercursos se desarrollarán desde este 28 de enero hasta el próximo 27 de marzo de 2026.

Según explicó Dávila, el estado cuenta actualmente con una participación de 1.320 instituciones educativas que abarcan colegios nacionales, estadales, subvencionados y privados, movilizando a un promedio de 125.000 estudiantes en todos sus niveles y modalidades.

La estructura de los juegos está diseñada para cubrir todas las etapas del desarrollo, comenzando en el nivel inicial con juegos psicomotrices para niños de tres a nueve años, y continuando con más de 25 disciplinas deportivas para los niveles superiores.

El director de Alto Rendimiento recordó el notable avance de la entidad, que pasó del puesto 24 al puesto 12 en la penúltima edición, quedando a solo cinco medallas de entrar en el cuadro de los mejores ocho estados del país. Este progreso es el motor que impulsa las metas para el presente año, buscando no solo el éxito competitivo sino también la formación integral de la juventud aragüeña.

El propósito fundamental de esta edición es incorporar masivamente a niñas, niños y adolescentes en actividades que incrementen la generación de relevo para los ámbitos olímpico, paralímpico, sordolímpico y no olímpico. Este evento ofrece una respuesta técnica a compromisos internacionales y potencia la masificación deportiva en el subsistema de educación básica, identificando potenciales talentos para la reserva deportiva nacional.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CIUDAD MCY