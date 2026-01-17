Federaciones deportivas de Venezuela revisaron planificación para 2026

CUIDAD MCY.-El viceministro de Alto Rendimiento, Henyelbeth Herrera, sostuvo una reunión de trabajo para definir las directrices, revisar los planes de preparación y ajustar los itinerarios de clasificación de las selecciones nacionales con vistas al calendario competitivo de 2026.

Herrera explicó que esta primera revisión permitió conocer los planes generales y que, en una fase posterior, se crearán mesas de trabajo para profundizar en la preparación y los procesos de clasificación de cada selección, reseñó de prensa del Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

La reunión permitió evaluar propuestas técnicas y operativas junto con las federaciones de deportes acuáticos, halterofilia, tiro deportivo, tiro con arco y gimnasia,

En el sector acuático, el presidente de la Feveda, Luis Moreno, presentó el recorrido competitivo de los atletas juveniles, que deberán participar en dos eventos clave antes de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. También informó que 12 miembros de la selección absoluta ya están siguiendo una preparación internacional para los Juegos Sudamericanos y Centroamericanos.

El presidente de Fevepesas, Luis Seijas, destacó la importancia del programa de concentración permanente aplicado en 2025 y reiteró el compromiso con el desarrollo de nuevos talentos. Destacó que el primer reto internacional de 2026 será el Sudamericano Juvenil y el Campeonato Panamericano, programado para celebrarse en la ciudad de Panamá, del 27 de abril al 2 de mayo.

La directora técnica de Feveta, Vanessa Fernández, propuso reforzar la formación continua de entrenadores y técnicos para actualizar los métodos y ampliar las capacidades durante los campos nacionales. Por su parte, la presidenta de Fevegimnasia, Sobeira Hernández, solicitó la activación inmediata de las reuniones debido a la proximidad de los eventos programados.

El vicepresidente de la Federación de Tiro Deportivo, Óscar Martínez, propuso la incorporación de entrenadores internacionales para reforzar el nivel técnico de los atletas y anunció que la organización está trabajando en la reactivación del evento «Batalla de Carabobo», previsto de nuevo en territorio venezolano tras más de dos décadas de ausencia.

