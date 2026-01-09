Félix Romero es el nuevo presidente del Aragua Fútbol Club y Javier Villafraz su DT

CIUDAD MCY.- La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez anunció el nombramiento de Félix Romero, actual secretario general del estado, como Presidente del Aragua Fútbol Club.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde además informó que Ángel León asume como vicepresidente del equipo aurirrojo, Carlos España se suma como Gerente General y Edgardo Díaz como Gerente Deportivo.

“¡El único aurirrojo de Venezuela! ¡El equipo de los aragueños!”, finalizó el primera autoridad regional el texto que acompaña la publicación de redes sociales.

NUEVO DT

Asimismo, en otras publicación de Instagram, la gobernadora Joana Sánchez informó que Javier Villafraz “llega a sumar liderazgo y experiencia desde el banquillo” del Aargua Fútbol Club, asumiendo como Director Técnico de la organización.

EL ARAGÛEÑO I FOTO : CORTESÌA