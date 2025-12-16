Jueces de Paz en Girardot celebraron primer aniversario de su elección

Desde la comuna Robinsoniana SR, se llevó a cabo un encuentro que contó con el discurso inaugural de la magistrada Tania D’Amelio, a través de una videoconferencia

CIUDAD MCY.- La alcaldía de Girardot conmemoró este lunes el primer aniversario de la elección de los jueces y juezas de paz comunal con un acto centralizado en el Módulo de Paz de la comuna Robinsoniana SR, ubicada en el sector de Piñonal. Sesenta representantes del municipio presenciaron la conexión en vivo, desde Caracas, de la ceremonia protocolar, presidida por la magistrada Tania D’Amelio.

Este evento celebró la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de llevar la justicia de paz comunal a las comunidades, destacando los avances en la descentralización de la justicia y la resolución pacífica de conflictos vecinales. Juan José Pino, director de Justicia de Paz Comunal en el municipio, rememoró la jornada electoral de hace un año y calificó la experiencia como un «construir del día a día».

Pino destacó que el Módulo de Paz donde se realizó el acto representa “la primera obra emblemática, el primer módulo de paz construido en Girardot, una meta alcanzada gracias al apoyo del alcalde Rafael Morales”.

Por su parte, la jueza de paz Joana Meneses, de la Comuna Agroecoturística Legado Comandante Maracay Sur, describió este primer año como «de amor, felicidad y paz». Aseguró que han logrado llevar «un mensaje de tranquilidad» a sus comunidades. Meneses resaltó la celeridad que ofrece su trabajo, permitiendo resolver conflictos directamente en las comunidades, sin necesidad de acudir a tribunales convencionales.

Por su parte, Nerio Martínez, representante de la Comuna Agroecoturística Puerto de Choroní, celebró la labor como una «bendición» que trasciende colores políticos y que ha fortalecido la «buena convivencia» vecinal, especialmente en situaciones marcadas por la falta de comunicación y conocimiento.

Aníbal Machuca, juez de paz de la Comuna Socialista Guasimal, agradeció la gestión municipal por el apoyo. Explicó el mecanismo de articulación, al resaltar que cuando los casos exceden sus competencias, son derivados a instituciones auxiliares de justicia como el consejo de protección o las instancias de violencia a la víctima.

El acto protocolar subraya el compromiso del alcalde Rafael Morales con la justicia comunitaria, articulándose con la gobernadora Joana Sánchez y el presidente Nicolás Maduro, en el fortalecimiento de la 3T «Seguridad Ciudadana» mediante la descentralización y la participación popular en la resolución pacífica de conflictos.

ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT