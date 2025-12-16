Gobierno regional mantiene despliegue en las principales vías de la entidad

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Aragua mantiene un despliegue permanente en las principales vialidades de la entidad aragüeña, en cumplimiento de los lineamientos emanados por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y la Vocera del Poder Popular para la Gobernación, Joana Sánchez, con el objetivo de garantizar espacios viales seguros, limpios y funcionales para el pueblo.

En continuidad a una labor sostenida, se desarrollan acciones de mantenimiento preventivo en la Carretera Nacional Palo Negro – Santa Rita, entre los municipios Libertador y Francisco Linares Alcántara, orientadas a la preservación de esta importante arteria vial y a la prevención de focos de contaminación. Estas labores contemplan la eliminación de vertederos improvisados, desmalezamiento, barrido y acarreo de material vegetal, incluyendo trabajos ejecutados en la calle 100 del municipio Francisco Linares Alcántara.

De igual forma, en la avenida José Casanova Godoy, a la altura del sector Tierral, municipio Santiago Mariño, se ejecutan trabajos integrales de saneamiento ambiental que abarcan la isla central, laterales de la vía y el canal de aguas pluviales, contribuyendo al orden urbano y al bienestar de las comunidades adyacentes.

Asimismo, en la avenida Universidad del municipio Mario Briceño Iragorry, se garantiza el alumbrado público mediante la sustitución progresiva de luminarias por tecnología LED, fortaleciendo la seguridad vial y mejorando la visibilidad para conductores y peatones.

Al respecto, el presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, destacó que “estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento y recuperación de las principales vías del estado, orientado a ofrecer espacios dignos y seguros al pueblo aragüeño, cumpliendo las orientaciones del Ejecutivo Nacional y las políticas impulsadas por el Gobierno Regional”.

PRENSA FUNDARAGUA | FOTOS: PRENSA FUNDARAGUA