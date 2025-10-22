HCM realizó campaña de concientización sobre cáncer de mama

La actividad, enmarcada en el Mes Rosa, tuvo como objetivo fomentar en los pacientes y personal médico la importancia de realizar el autoexamen, ecos mamarios y mamografía para identificar cambios sospechosos en los senos

CUIDAD MCY.-El Hospital Central de Maracay (HCM), se vistió de rosa con una campaña de concientización sobre el cáncer de mama en la que, Elba Petit, directora general del principal centro asistencial del estado, realizó un recorrido por las áreas para llevar el mensaje de prevención y detección temprana de la patología.

La actividad, enmarcada al Mes Rosa, tuvo como objetivo fomentar en los pacientes y personal médico la importancia de realizar el autoexamen, ecos mamarios y mamografía para identificar cambios sospechosos en los senos.

En el recorrido Petit enfatizó que la prevención temprana es importante para “iniciar con un tratamiento clave que salve vidas”.

Además, la directora indicó a los presentes que los chequeos médicos deben hacerse a menudo, ya que el cáncer de mama no presenta síntomas en sus primeras etapas.

Esta jornada de concientización del cáncer de mama demostró el compromiso del personal medicó del HCM en fomentar a los pacientes sobre las medidas de prevención que deben tomar las féminas para descartar la presencia de la patología.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del presidente Nicolás Maduro y la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, de impulsar acciones concretas para garantizar el bienestar de la mujer, en articulación con la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano.

