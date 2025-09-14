Festival de la Arepa y el Chocolate se realizó en Turmero

CIUDAD MCY – El municipio Santiago Mariño del estado Aragua llevó a cabo el Festival Internacional de la Arepa y el Chocolate desde la plaza Santiago Mariño de Turmero, donde los habitantes de la localidad pudieron disfrutar de este maravilloso plato, que no es solo comida, sino identidad, historia y sabor.

Jesús Corniel, director de cultura del municipio expresó “Es el tercer año consecutivo que en este municipio, gracias al presidente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, estamos realizando esta actividad cultural-turística, en la cual se dieron cita muchas personas, no solamente del municipio sino de todo el estado Aragua”

Además, mencionó que participaron escuelas gastronómicas y artesanos de todo el estado, resaltando que la actividad se hizo de la mano de las Direcciones de Alimentación; Turismo e Identidad Local; Cultura; y Desarrollo Integral de las Costas.

El Festival contó con la compañía de la Empresa Campesina de Cacao de Chuao, cuyos representantes dictaron una clase magistral sobre el proceso, desde la siembra del cacao hasta la elaboración nuestro chocolate venezolano.

Por su parte, la directora de Turismo e Identidad Local, Delia Torrealba, manifestó que fueron entregadas más de 2 mil arepas y chocolates a los vecinos y vecinas que visitaron el Festival, quienes también disfrutaron de un ambiente de música venezolana dirigida por talentosos músicos.

Por último, extendió la invitación a los aragüeños y aragüeñas a unirse en las próximas actividades pautadas para el realce de la identidad local.

