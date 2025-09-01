Festival de Teatro bajó el telón con dos obras destacadas en Mérida

CIUDAD MCY.- El Festival de Teatro Venezolano 2025 bajó el telón este domingo en el estado Mérida con la presentación de las obras “Marionetas para el Señor del Universo” y “La Calle de los Fantasmas”, las cuales cautivaron a la audiencia de todas las edades.

En el municipio Campo Elías, en la comunidad del Salado Alto, disfrutaron de la obra “Marionetas para el Señor del Universo” de la agrupación A.C. Grupo de Marionetas Andantes de Ayer y Hoy. Mientras que, en el Teatro Gonzalo Picón Febres, la agrupación Taller de Títeres y Marionetas ULA ofreció un espectáculo para todo público con la obra “La Calle de los Fantasmas”, reseña nota del Ministerio para la Cultura.

Ambas obras, ovacionadas por el público, regalaron risas y alegrías, así como también mensajes para la reflexión como el de la de aceptación y convivencia, resonando profundamente en la comunidad.

En ese sentido, el director del gabinete cultura del Mérida, Oscar Upegui, reconoció la labor de las personas involucradas en el Festival de Teatro Venezolano 2025. Al tiempo, destacó el potencial artístico del estado Mérida.

“Mérida es un tesoro de escritores, poetas, artistas plásticos, danza, música y artesanos. Volvamos a esa Mérida preciosa donde los bulevares eran lienzos vivos de nuestros artistas. Aprovechemos este momento, pues tenemos autoridades que aman y sienten la cultura en su corazón”, comentó.

El Gabinete de Cultura del estado Mérida y sus aliados celebran el impulso que el Festival de Teatro Venezolano 2025 ha brindado a la escena artística local. El evento llegó a tres municipios del estado bolivariano de Mérida (Libertador, Sucre, y Campo Elías) alcanzando un gran número de espectadores de los distintos circuitos comunales.

