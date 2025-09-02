Librería del Sur lleva literatura a la Feria Artesanal de Tintorero 2025

CIUDAD MCY.-La Librería del Sur Quíbor se unió a la celebración de la 30ª edición de la Feria Artesanal de Tintorero, un evento que entrelaza cultura, tradición y literatura, durante cinco días, donde el pabellón de la librería se convirtió en un punto de encuentro para visitantes y turistas que exploran un amplio catálogo literario.

Entre las actividades más populares, destacó la dinámica “Cita a ciegas con un libro”, una innovadora propuesta que animó a los lectores a elegir un libro envuelto sin conocer el título ni el autor, dejándose guiar únicamente por una breve descripción. La iniciativa fue un éxito rotundo, conectó a un público curioso y entusiasta con nuevas historias y géneros.

La feria de Tintorero, un referente cultural en Venezuela, congregó a artesanos de todo el país. La presencia de instituciones como el Museo Antropológico de Quíbor, Cortulara, Inparques y la Gobernación de Lara reafirmó el valor patrimonial del evento, que se consolidó como un espacio donde el arte popular y la literatura se encontraron.

La directora del Museo Antropológico de Quíbor, Lisset Castillo, destacó la importancia de la participación de la librería: “Estamos acompañando esta excelente jornada que celebra 30 años de feria artesanal en Tintorero, un espacio donde tradición y literatura se dan la mano.”

Con tres décadas de historia, la Feria Artesanal de Tintorero proyecta la herencia cultural venezolana, convirtiéndose en un espacio familiar y comunitario que une el turismo, la tradición y el futuro. La participación de la Librería del Sur Quíbor subraya el compromiso de las instituciones con la promoción de la lectura y el fortalecimiento de la identidad cultural del país.

