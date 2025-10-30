Festival del Cine Venezolano «Memoria y Patrimonio» comienza este 1-Nov en Caracas

CIUDAD MCY.- Desde el 1 hasta el 9 de noviembre, se llevará a cabo la segunda edición del Festival del Cine Venezolano: Memoria y Patrimonio en la Sala de la Cinemática Nacional del Museo de Bellas Artes, en Caracas. Bajo el lema “La historia que mueve la pantalla”, este evento insignia se consolida como el principal espacio para exhibir y honrar la riqueza del patrimonio fílmico nacional.

Durante una entrevista en el programa “Buena Vibra”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Rosa, destacó que “durante una semana vamos a estar visitando el cine venezolano» con la proyección de 77 títulos, exhibición de películas de cine clásico y restaurado, así como conversatorios sobre festivales, patrimonio sonoro del cine, identidad cinematográfica venezolana, entre otros.

Asimismo, indicó que en esta edición se mostrará gran parte del tesoro patrimonial cinematográfico venezolano, es decir muestras clásicas de obras que han pasado por procesos de restauración digital. “La muestra clásica de este año está dedicada a estos materiales restaurados. La muestra de una colección patrimonial importante para el cine venezolano, como lo es el Noticiero Tiuna Films de los años 50, es una joya de nuestra historia», apuntó.

Además, Rosa expresó que la muestra competitiva de cine contemporáneo otorgará el Premio La Araya de Oro a las obras más destacadas, las cuales serán seleccionadas entre las siguientes categorías: largometrajes (ficción y documental), cortometrajes y mediometrajes (ficción y documental), y cortometrajes estudiantiles (ficción y documental).

“Es una mirada al cine contemporáneo venezolano que demuestra cómo nos estamos mirando, narrando y contando”, puntualizó.

VTV | FOTO CORTESÍA