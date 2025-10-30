Casa de la Cultura de San Casimiro fortalecerá la identidad aragüeña

La restauración de este espacio cultural busca fomentar el desarrollo de las diversas manifestaciones culturales que los identifican a los sancasimireños

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por optimizar los espacios que representan la identidad aragüeña y promover la diversidad cultural en cada uno de los territorios, se realiza la rehabilitación integral de la Casa de la Cultura del circuito Comunal Hugo Chávez Eterno Gigante, en el municipio San Casimiro.

Estas importantes acciones de restauración son el resultado directo del proyecto ganador de la segunda Consulta Popular de la Juventud.

Esta iniciativa demuestra el compromiso con las propuestas de las nuevas generaciones y está perfectamente alineada con la Agenda Concreta de Acción (ACA) de la zona, respondiendo a las prioridades de la comunidad.

Este enfoque integral busca no solo embellecer los espacios públicos, sino también fomentar un sentido de comunidad y participación ciudadana en las diversas manifestaciones culturales que identifican a todos los sancasimireños

Es valioso destacar que estas labores se enmarcan en el Plan de la Aragüeñidad, una iniciativa impulsada por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien continúa trabajando incansablemente por preservar, fomentar y transformar la identidad cultural de la región.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESÍA